خبير في الشؤون العربية: نهنئ الشعب التونسي بنجاح الإصلاح السياسي

وجه محمد مصطفى أبو شامة الخبير في الشؤون العربية، التهنئة للشعب التونسي على عودة البرلمان والحياة النيابية في تونس بعد توقف دام 20 شهرا، مؤكدا أن عودة البرلمان تمثل ركيزة أساسية في برنامج الإصلاح الذي بدأه الرئيس التونسي قبل عامين.

الإصلاح السياسي التونسي

وأضاف، خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش» عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الإصلاح السياسي التونسي هو الحصانة المهمة التي ستمنع تسلل حركة النهضة من جديد إلى المكون السياسي التونسي.

حركة النهضة تتسلل ببطء

ولفت إلى أنّ حركة النهضة في تونس اختلفت في أدائها السياسي إلى حد كبير عن جماعة الإخوان في مصر، فكانت حركة النهضة تتسلل ببطء إلى المكون السياسي التونسي، بينما بلغ الطمع السياسي مداه مع جماعة الإخوان في مصر جعلها تستحوذ على السلطة بشكل كبير وورطها في الحكم وفضحها سريعا.

وذكر أنّ حركة النهضة التونسية كانت تقترب من مقدرات السلطة بشكل تدريجي، ما أطال مدة بقائها في المشهد السياسي التونسي، موضحا أنّ سرطان الإخوان الذي هيمن على العقل العربي طوال قرن من الزمان، أفسد الحياة السياسية في أكثر من دولة عربية، عبر مشروعهم المخادع المناهض للمشروع الوطني لكل دولة على حدة.