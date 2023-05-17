خبير اقتصادي لـ«القاهرة الإخبارية»: عدم استقرار السودان يوتر المنطقة

أكد عامر الشوبكي، الخبير الاقتصادي، أن جامعة الدول العربية ومصر تسيران بخطوات جادة وقوية من أجل حل الأزمة السودانية، حيث إن مصر هي المتأثر الأول بما يحدث حالياً في السودان، وقال إن عدم الاستقرار في السودان يعني توتر المنطقة بالكامل.

الشوبكي: تقديم مساعدات إنسانية للسودان

وأضاف «الشوبكي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مطروح للنقاش» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الكثير من الدول العربية قامت بتقديم مساعدات إنسانية وإغاثية للجانب السوداني منها مصر والأردن والسعودية، حيث إن الشعب السوداني حاليا يعاني أحداثا طاحنة.

يجب إنهاء الخلاف ووقف النزيف الاقتصادي

وأكد أن الواقع الحالي يشير إلى أن السودان بحاجة لمزيد من المساعدات العربية والإنسانية، حيث إن هناك نقصا في السلع الاستهلاكية الغذائية والطبية، ويجب السعي وراء تقصير أمد الحرب وإنهاء الخلاف عبر وقف النزيف الذي يشهده الاقتصاد السوداني والمؤثر سلبا على المنطقة.