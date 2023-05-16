مراسل القاهرة الإخبارية: فلسطينيون ويهود يحيون ذكرى النكبة في نيويورك

قال ياسر نور الدين، مراسل «القاهرة الإخبارية» من نيويورك، إن هناك عدة كواليس صاحبت جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي أحيت لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية عام 1948، الكلمة التي ألقاها الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال الجلسة.

تجمع الجالية المصرية أمام مقر الأمم المتحدة

وأضاف أن هناك تجمعًا من الجالية الفلسطينية أمام مقر الأمم المتحدة لإحياء ذكرى النكبة، بالتزامن مع جلسة جمعية الأمم المتحدة وكلمة الرئيس الفلسطيني أبو مازن.

وأوضح أن التجمعات الفلسطينية لإحياء ذكرى النكبة، انتشرت في أكثر من 15 ولاية أمريكية، لافتًا إلى أن هناك تجمعات يهودية بالتزامن مع التجمعات الفلسطينية تحمل لافتات بالعربية تقر أن فلسطين عربية.