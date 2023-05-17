العثور على جثة فتاة طافية في مياه النيل ببني سويف 

عَثر الأهالي بقرية النوابعة التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، على جثة فتاة في نهاية العقد الثاني من العمر، طافية في مياه النيل بالقرب من معدية القرية، وجرى إبلاغ الجهات الأمنية، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي.

بلاغ بالعثور على جثة فتاة طافية بمياه النيل في بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من العقيد مازن سعيد مأمور مركز شرطة ببا، يفيد ببلاغ وارد من أهالي قرية النوابعة بدائرة المركز بالعثور على جثة طافية في مياه النيل، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارة إسعاف والمسطحات المائية إلى موقع البلاغ وانتشال الجثة، والتعرف على هويتها وإخطار ذويها، بجانب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة.

انتشال الجثة

جرى انتشال الجثة ونُقلت بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة والتعرف على هويتها تمهيداً لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة واستصدار تصريح الدفن.

تفاصيل وفاة فتاة غرقًا في مياه النيل ببني سويف

ودلت المعلومات الأولية أن الجثة لفتاة تدعى «ملك.م»19 عامًا وتقيم في مركز مطاي بمحافظة المنيا، وتم تحرير المحضر اللازم وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.