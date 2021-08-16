لليوم الثاني.. قوات الإنقاذ النهري تواصل البحث عن غريق بنيل قنا

عاودت قوات الإنقاذ النهري التابعة للحماية المدنية بمديرية أمن قنا، أعمال البحث عن غريق مجهول لليوم الثاني على التوالي، إثر قفزه من أعلى كوبري دندرة بمدينة قنا في نهر النيل، ظهر أمس الأحد، الذي انتهت فيه عمليات البحث من قبل الغطاسين مع غروب الشمس، وذلك لصعوبة الرؤية في مياه النيل ليلا.

أمن قنا يتلقى إخطارا بواقعة غرق شاب

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارا من مأمور مركز قنا وقوات الحماية المدنية، بقيام شاب مجهول بالقفز في نهر النيل من أعلى كوبري دندرة، وذلك بناء على بلاغ من عمال ومسئولي كورنيش النيل الذي شهد الواقعة وشهود عيان.

على الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري ومعها عدد من الغواصين، للبحث عن الغريق في نهر النيل حتى آخر ضوء من نهار أمس، ومع حلول الظلام تتعذر الرؤية في مياه النهر.

فريق أمني يفحص كافة بلاغات المتغيبين

وقال مصدر أمني، إن فريق بحثي يفحص كل البلاغات المقدمة بشأن المتغيبين عن أسرهم لظروف نفسية وخلافات أسرية وغيرها، وأكد المصدر أن عمليات البحث مستمرة من قبل قوات الإنقاذ النهري وسوف تتسع حتى كوبري الحديد القريب من الكورنيش، وخاصة أن تيار مياه نهر النيل سريع بسبب شدة تدفق المياه التي رفعت من منسوبه، وحرر محضر بالواقعة، وجاري إخطار النيابة العامة.