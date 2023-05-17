«رياضة سوهاج» تواصل تنفيذ المشروع القومي لأطفال التوحد

تحت شعار «قادرون باختلاف»، يستمر مشروع القومي لأطفال التوحد في سوهاج في تدريب المشاركين فيه بانتظام واستمرار، وذلك بتوجيهات من وزارة الشباب والرياضة بسوهاج.

تنفيذ المشروع في مركزين «1، 2» بنادي سوهاج

وتتابع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة تنفيذ المشروع في مركزين «1، 2» بنادي سوهاج الرياضي والملاعب المفتوحة بالثقافة.

رفع مستوى اللياقة البدنية

ويتلقى المشاركون في المشروع تدريبات مكثفة على رفع مستوى اللياقة البدنية وتعلم ألعاب متنوعة مثل كرة القدم، وألعاب القوى، وتنس الطاولة.

وأكد محمد زكريا، وكيل المديرية للرياضة، خلال حديثه مع أولياء الأمور، أن المديرية تسعى دائما لتقديم أفضل الخدمات والتدريبات للأطفال المشاركين في المشروع، وذلك للارتقاء بمستواهم.

الاهتمام بأطفال التوحد ودعمهم في المجتمع

ويأتي هذا التدريب تحت إشراف الدكتور محمد فريد شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ويعكس التزام الحكومة بتعزيز الاهتمام بأطفال التوحد ودعمهم في المجتمع.