الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم ماراثون «اجري من أجل أطفال التوحد»

نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية، ماراثون رياضي تحت عنوان «اجري من أجل أطفال التوحد»، بالتعاون مع مؤسسة «ابني» للفئات الخاصة والتوحد، حيث انطلقت الفعاليات من استاد الكلية الحربية بمشاركة عدد من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية والأطفال من ذوي الهمم وأسرهم.

واختتمت الفعالية بتوزيع عدد من الهدايا التذكارية على المشاركين فى الماراثون، الذين أعربوا عن امتنانهم لمشاركة القوات المسلحة في استضافة هذا النشاط الرياضي وحرصها على رسم البسمة على وجوه الأطفال ذوي الهمم.