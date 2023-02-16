«الشباب والرياضة» بأسيوط تواصل فعاليات تدريبات مشروع أطفال التوحد

تواصل الإدارة العامة للرياضة بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بمديرية الشباب والرياضة بأسيوط، فعاليات تدريب مشروع أطفال التوحد على ملاعب مركز شباب أبنوب، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عصام سعد محافظ أسيوط.

نتوحد من أجلهم

وقال علاء جاد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، إن ذلك يأتي ضمن مبادرة وزارة الشباب والرياضة: «نتوحد من أجلهم»، بهدف دمج أطفال التوحد مع المجتمع المحيط بطرق علمية حديثة تعتمد على ممارسة الأنشطة الرياضية من خلال عدد من البرامج المنظمة خصيصا لفئة أطفال التوحد تحت إشراف نخبة من المدربين المتخصصين ووفقا للخطة التدريبية الموضوعة لتدريب وتنمية المواهب الرياضية لذوي القدرات الخاصة من قبل وزارة الشباب.

طرق علاج أطفال التوحد

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أن الأنشطة الرياضية تعد من أهم طرق العلاج لأطفال التوحد من خلال المساهمة في زيادة تركيز وانتباه الأطفال وتحسين الذاكرة وتنمية المهارات الحركية إلى جانب دورها في تنمية التفاعل الاجتماعي لدى الطفل وتحسين الحالة النفسية والصحة له وحمايته من الأمراض الجسدية.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توفير كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة لهم باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من المجتمع.