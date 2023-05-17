المقداد: الأشقاء العرب يرحبون بدور سوريا ونتطلع لعودة اللاجئين

اعتبر وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، أن الأشقاء العرب يرحبون بعودة الدور السوري، وقال في تصريحات له اليوم الأربعاء، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، إنه لا توجد خلافات حول القضايا المتعلقة بسوريا.

التنسيق مع مختلف الدول العربية

وأشار المقداد، في تصريحاته التي جاءت على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية التي تُعقد في جدة، بعد غد الجمعة: «نعمل سويا مع أشقائنا العرب، وكل العرب يرحبون بالدور السوري، وليس هناك خلافات حول القضايا المتعلقة بسوريا».

وتابع الوزير السوري قائلاً: «نتطلع لأن يكون الدور العربي فاعلاً في مساعدة اللاجئين السوريين بالعودة إلى بلدهم، ومما لا شك فيه أن عملية إعادة الإعمار ستسهل عودة هؤلاء اللاجئين».

امتنان لكل الدول العربية

واستطرد وزير الخارجية السوري: «نحن ممتنون بأن كل الدول العربية موجودة في هذه القمة، وهذا إنجاز للدور الذي قامت به السعودية، التي نشكرها على تحضيرها الناجح للقمة، وعلى تسهيلها لكل المداولات من أجل الخروج بمواقف عربية تعكس إرادة موحدة لمواجهة تحديات المستقبل».