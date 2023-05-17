وزير خارجية سوريا يبحث مع نظرائه العرب آليات تعزيز العمل المشترك

عقد وزير الخارجية والمغتربين السوري، الدكتور فيصل المقداد، سلسلة من اللقاءات مع عدد من نظرائه وزراء الخارجية في الدول العربية، وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، للتحضير للقمة العربية في مدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية، لبحث آليات تعزيز العمل العربي المشترك، وأهم القضايا والملفات المطروحة للنقاش على جدول أعمال القمة، والإجراءات اللازم اتخاذها لمواجهة التحديات التي تتعرض لها الأمة العربية.

اجتماع لوزراء الخارجية العرب

وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا»، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية، فيصل المقداد، التقى، قبيل انعقاد اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية في مدينة جدة، وزراء خارجية الأردن، أيمن الصفدي، ولبنان، عبدالله بو حبيب، وسلطنة عمان، بدر بن حمد البوسعيدي، وتونس، نبيل عمار، وجيبوتي، محمود علي يوسف، ووزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية، خليفة شاهين المرر.

وتطرقت اللقاءات إلى ضرورة تفعيل العلاقات الثنائية بين الدول العربية، بما يحقق مصلحة الشعوب وتطلعاتها، وكانت وجهات النظر متطابقة حول مختلف القضايا التي تضمنتها هذه اللقاءات.

ترحيب بعودة سوريا

من جانبهم، جدد وزراء الخارجية العرب ترحيبهم بعودة سوريا إلى اجتماعات الجامعة العربية، وأهمية ذلك على مجمل العمل العربي المشترك.