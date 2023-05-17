نجوم سوريا يتوافدون على مستشفى جمعية المواساة لوداع هشام شربتجي

توافد عدد كبير من نجوم الفن السوري وصناع الدراما السورية، لمستشفى جمعية المواساة الخيرية، والتي يتواجد بها جثمان الراحل في الوقت الحالي.

وحرص على التوافد على المستشفى من أجل إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على المخرج الراحل هشام شربتجي كل من طارق مرعشلي، غادة بشور، أمل عرفة، باسم ياخور، غسان العزب، زهير عبد الكريم، رنا شميس، أحمد رافع محمد حداقي، نادين خوري، جمال العلي.

ومن المقرر أن يدفن جثمانه بمسقط رأسه في سوريا، كما يقام عزاؤه في دمشق يومي الخميس والجمعة المقبلان.

موعد عزاء هشام شربتجي بالقاهرة

كما يقام للراحل هشام شربتجي عزاء مساء اليوم بعد صلاة المغرب بالقاهرة، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

معلومات عن المخرج الراحل هشام شربتجي

ويعد هشام شربتجي واحد من أهم مخرجي سوريا، ومن أهم أعماله مسلسل «مذكرات عشيقة سابقة» مع باسم ياخور ونيكول سابا، و«آخر خبر»، و«جرن الشاويش»، «رياح الخماسين»، «طاش ما طاش مع ناصر القصبي»، «مرزوق على جميع الجهات»، و«أنت عمري مع باسم ياخور»، و«يوميات جميل وهناء».