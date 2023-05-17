عادل إمام لـ«الوطن»: سعيد باحتفاء أصدقائي بعيد ميلادي.. ومحبة الناس نعمة

أبدى الزعيم عادل إمام سعادة بالغة باحتفال أصدقائه في الوسط الفني، بعيد ميلاده الـ83، اليوم الأربعاء، داخل منزله بمنطقة المنصورية.

وقال عادل إمام في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه سعيد باحتفاء الجمهور وأصدقائه بعيد ميلاده، مضيفا: «الحمد لله على محبة الناس.. نعمة كبيرة».

أحدث ظهور للفنان عادل إمام

وحرص عادل سليمان، المساعد الشخصي للفنان عادل إمام، على طمأنة جمهور الأخير على حالته الصحية، ونشر صوراً تجمعهما من عيد ميلاده، اليوم الأربعاء، داخل منزله بالمنصورية، وعلق عليها: «كل سنة وأنت طيب يا زعيم».

خالد سرحان يحتفل بعيد ميلاد الزعيم

وزار الفنان خالد سرحان، الزعيم عادل إمام، في منزله اليوم الأربعاء، للاحتفال بعيد ميلاده، ونشر صورة معه عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك».