أحدث ظهور لـ عادل إمام في عيد ميلاده الـ83.. احتفل داخل منزله (صورة)

كشف عادل سليمان، المُساعد الشخصي للفنان عادل إمام، عن أحدث ظهور لـ«الزعيم» على هامش الاحتفال بعيد ميلاده الـ83، اليوم الأربعاء، في منزله وسط أصدقائه وأسرته.

ونشر «سليمان» عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»، صورًا تجمعه بالفنان عادل إمام، مُعلقًا عليها: «الآن.. كل سنة وحضرتك طيب يا زعيم».

وكانت آخر أعمال عادل إمام التليفزيونية، مسلسل «فلانتينو» الذي عُرض في موسم دراما رمضان لعام 2020، وتدور أحداثه حول امتلاك «نور عبد الحميد» الشهير بـ«فلانتينو» وزوجته عفاف سلسلة مدارس يطلق عليها اسم «مدارس فلانتينو»، ونتيجة لقوتها وسيطرتها على مجريات الأمور، تنشأ بينهما العديد من الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.