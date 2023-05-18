هيئة الاستثمار: نسعى لإزالة المعوقات أمام المستثمر المحلي والأجنبي

أكد حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن المجلس الأعلى للاستثمار اجتمع من أجل تسهيل وتيسير الاستثمار في مصر للتيسير على المستثمر المحلي والأجنبي.

مناقشة مسألة سرعة تأسيس الشركات والمشكلات التي كانت تواجهها

وأوضح هيبة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، أنهم ناقشوا مسألة سرعة تأسيس الشركات، لافتًا إلى أن هذه المسألة كانت تواجه بعض التحديات مثل ارتفاع طفيف في تكلفة التأسيس وبعض القيود عليها وتعدد المعوقات لتأسيس الشركات، مشيرًا إلى أنهم بدأوا وضع حلول بالفعل وتنفيذها.

حل مشكلة تعدد جهات الولاية على الأراضي

وأشار إلى أنهم ناقشوا عملية تخصيص الأراضي للمشروعات الاستثمارية الصناعية وغيرها، لافتًا إلى أنها كانت تواجه مشكلة تعدد جهات الولاية على الأراضي وتعدد القوانين والقيود الموضوعة على تجنب الأجانب للعقارات واتخذوا قرارات في هذا الإطار للتسهيل على المستثمرين.

ولفت إلى أنهم ناقشوا أيضًا التحدي الخاص بتصاريح مزاولة النشاط والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية وكذلك التحديات التي تواجه العمليات التشغيلية مثل الحياد التنافسي والضرائب لتحفيز الاستثمار.