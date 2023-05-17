طريقة الاستثمار في صندوق الذهب.. اعرف الحد الأدنى

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية قررتا إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب.

وأوضح مدبولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء منذ قليل، أن صندوق الاستثمار في الذهب تم إطلاقه حتى يكون نافذه للمصريين في الاستفادة من أسعار الذهب، موضحًا: «اللي عايز يستثمر ويستفيد بالذهب ويحط فلوسه فيه فحطينا آلية واضحة في هذا الموضوع وهيبدأ تفعيلها في خلال المرحلة القادمة».

صندوق الاستثمار في الذهب

ومن المقرر أن يبدأ يوم الأحد المقبل الاكتتاب الأولي في أول صندوق للاستثمار في الذهب، من خلال وثائق تطرح للبيع للمستثمرين الراغبين في الاستثمار بالسعر الذي يرغبون فيه.

ويمكن الاستثمار في صندوق الذهب الجديد وشراء الوثائق، بحسب نشرة الإصدار الخاصة به بألف جنيه فقط:

تبلغ قيمة الوثيقة 10 جنيهات، ويكون الحد الأدنى للاستثمار في الاكتتاب الأولي بـ100 وثيقة، أي ما يعادل ألف جنيه.

- يمكن لأي فرد أو مؤسسة شراء الوثائق والاستثمار في صندوق الذهب الجديد، كما سيتم إتاحة بيع الوثائق عبر شركة تابعة للبريد المصري.