هيئة الاستثمار: وحدة جديدة لخدمة رواد الأعمال وحل مشكلاتهم واستقبال اقتراحاتهم

أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الحكومة اتخذت قرارا بإنشاء وحدة برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار وبعضوية جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجهاز التنمية التكنولوجية الجديدة التابع لوزارة الاتصالات ووزارة التعاون الدولي وهيئة الرقابة المالية ووزارة التخطيط.

الوحدة ستكون تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» أن هذه الوحدة ستكون تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء وستكون المقصد الرئيسي لرواد الأعمال في مصر ولحل أي مشكلة تواجههم، مشيرًا إلى أن رواد الأعمال في هذه الحالة لن يضطروا للتوجه لأي جهة من الجهات التي يتعاملون معها.

وأشار إلى أن هذه الوحدات ستنتشر من خلال مراكز الهيئة العامة للاستثمار في مصر، لافتًا إلى أن الهيئة لديها 14 مركزا في جميع أنحاء الجمهورية خلاف المركز الرئيسي وأيضًا فروع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كل أفكار رواد الأعمال سيتم استقبالها لدراستها

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار أن كل أفكار رواد الأعمال سيتم استقبالها لدراستها من الناحية التشريعية والإجرائية لاستحداث القوانين المطلوبة لتنظيم هذه الأفكار، لافتًا إلى أن أفكار رواد الأعمال تكون حديثة ولا تستوعبها القوانين الحالية لرواد الأعمال.