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«القاهرة الإخبارية»: صافرات الإنذار تدوي في أوكرانيا بسبب القصف الروسي

كتب:

أحمد حامد دياب
06:26 ص | الخميس 18 مايو 2023
أوكرانيا

أوكرانيا

أفادت فضائية «القاهرة الإخبارية» في نبا عاجل لها، بأن صافرات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا تحذيرا من قصف روسي، وأن هناك انفجارات تهز جيتومير وفينيتسيا وخميلنيتسكي وبولتافا في أوكرانيا.

عمدة كييف: على السكان البقاء في الملاجئ

وقال عمدة كييف إن هناك استهدافا متواصلا للعاصمة، وعلى السكان البقاء في الملاجئ، وأعلنت السلطات الأوكرانية سقوط صواريخ بالعاصمة واشتعال النيران بأحد المباني.

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بقلم أحمد حامد دياب