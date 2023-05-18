10 قرارات لمحافظ جنوب سيناء قبل انطلاق اجتماعات بنك التنمية الإفريقي

أصدر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قرارات عدة قبل انطلاق اجتماعات بنك التنمية الإفريقي، الأسبوع المقبل، في مدينة شرم الشيخ.

وقال فودة، لـ«الوطن»، اليوم، إنّ مدينة شرم الشيخ استعدت لاستضافة هذا الحدث الذي يعتبر مُكمّلًا لنجاح قمة المناخ التي عقدت في نوفمبر 2022، مشيرًا إلى أنّ شرم الشيخ جاهزة لاستضافة الفعاليات والوفود المشاركة في الاجتماعات المقرر أن تنطلق في 22 من الشهر الجاري، وحتى 26 من الشهر نفسه.

10 قرارات لمحافظ جنوب سيناء

أصدر محافظ جنوب سيناء 10 قرارات تنفيذها علي الفور قبل انطلاق اجتماعات بنك التنمية الإفريقي بشرم الشيخ الأسبوع المقبل، وهي:

1- تشكيل غرفة عمليات دائمة في مجلس مدينة شرم الشيخ الذكي؛ لمتابعة الموقف عن كثب.

2- التنسيق مع التموين بضمان وجود وقود داخل المحطات في شرم الشيخ سواء محطات الغاز الطبيعي أو البنزين والسولار.

3- مراجعة محطات شحن السيارات بالكهرباء، والتي يبلغ عددها أكثر من 40 محطة.

4- التأكد من وجود مخزون استراتيجي من السلع الغذائية.

5- قيام إدارة مرور جنوب سيناء بعمل خطة مرورية؛ لضمان تحرك الوفود المشاركة في سهولة.

5- توفير سيارات إسعاف أمام مقر إقامة الوفود وداخل قاعة المؤتمرات.

6- رفع درجة الاستعداد القصوى بالقطاع الصحي بأكمله لاستقبال أي حالات طارئة.

7- القيام بحملات تموينية وصحية على المنشآت التي تقدم مأكولات ومشروبات للسياح.

8- عمل برنامج سياحي للوفود المشاركة؛ للتعرف على المعالم السياحية في جنوب سيناء بصفة عامة وشرم الشيخ بصفة خاصة.

9- نشر إعلام الدول المشاركة في الشوارع والميادين وأمام مطار شرم الشيخ الدولي.

10- تشغيل الشبكة الوطنية للطوارئ وربطها بباقي المدن عن طريق مجلس مدينة شرم الشيخ الذكي؛ للتدخل حال حدوث أزمة.