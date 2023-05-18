محافظ جنوب سيناء: مراكز المعلومات تقدم خدمات رقمية ذكية للمواطن والمستثمر

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن التحول الرقمي الذي تشهده المحافظة، شمل كل القطاعات من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين في أسرع وقت وبدقة كبيرة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن جنوب سيناء من أولى المحافظات على مستوى الجمهورية التي أصبحت تقدم خدمات رقمية ذكية للمواطن والمستثمرين، إذ جرى إنشاء أول مجلس مدينة ذكي بشرم الشيخ.

وأضاف أن مراكز المعلومات الموجودة في مدن المحافظة التسع، جرى ربطها على المنظومة الرقمية للمحافظة بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء، الذي قدم مساعدات للمحافظة من أجل أن تكون مراكز المعلومات الأفضل بين المحافظات.

المشاركة في أعمال التطوير التكنولوجي

أشار إلى أنه عقد لقاء مع فريق عمل من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء خلال زيارتهم إلى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، بهدف المشاركة في أعمال التطوير التكنولوجي ودعمها في مجال التحول الرقمي.

وتابع أن محافظة جنوب سيناء تضم 9 مراكز معلومات موزعة على مجالس المدن التسع، ومربوطة على المنظومة الرقمية للمحافظة، وتقدم الخدمات للمواطنين والمستثمرين في وقت سريع وبأقل جهد.

وتابع أن المركز تقدم خدمات رقمية مميزة مثل استخراج الرخص، دفع الإيجارات، تحصيل الرسوم، استلام أوراق تقنين الأوضاع، تراخيص المنشآت الفندقية.