محافظ جنوب سيناء يتابع مشروعات التحول الرقمي في مجالس المدن

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة تحولت إلى «الرقمنة» تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، موضحا أن الدكتور إيناس سمير، نائب المحافظ، تولت هذا الملف، بالتنسيق مع مركز معلومات مجلس الوزراء.

وأضاف محافظ جنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى البدء في التحول الرقمي عام 2020، وتم الانتهاء من المشروع في كل مجالس المدن خلال 2022، مؤكدا أن مجالس المدن أصبحت تقدم خدمات رقمية للمواطنين، وتوفر الوقت والجهد وتنهي الروتين في مثل هذه الأمور.

اللوحات المعلوماتية

وأشار المحافظ إلى أنه جرى عقد اجتماع بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، لمتابعة ما تم من مشروعات التحول الرقمي بالمحافظة، موضحا أنه جرى استعراض الخطة المستقبلية في نظام إدارة المعرفة لإدارة بيانات المحافظة وبناء اللوحات المعلوماتية التي تدعم متخذي القرار بالمحافظة، وكذلك نظم لإدارة المكتبة الإلكترونية.

وتابع أنه جرى مناقشة ما تم في مشروعات التحول الرقمي بالمحافظة، والتي تمت بالتعاون مع مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

مجلس مدينة شرم الشيخ

وأكد «فودة» أنه جار الانتهاء من تنفيذ مشروع أول مجلس مدينة ذكي في مصر يطبق المنظومة الرقمية، موضحاً أنه تقرر افتتاح المجلس الشهر المقبل على هامش احتفالات المحافظة بعيدها القومي.