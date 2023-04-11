محافظ جنوب سيناء: مشروعات شرم الشيخ الجديدة نقلة في مجال التحول الرقمي

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أنّ المحافظة حققت نجاحًا كبيرًا في مجال التحول الرقمي والربط على الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مشيرًا إلى أنّ مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد والمباني الحديثة، هي مباني ذكية رقمية مربوطة على مركز المعلومات.

وأضاف في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ مشروعات شرم الشيخ الجديدة نقلة في مجال التحول الرقمي وتقدم خدمات للمواطنين والمستثمرين بدقة وسرعة.

مركز معلومات شرم الشيخ

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أنه أجرى جولة تفقدية صباح أمس الاثنين، تابع فيها سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، بعد نقله لمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الرقمي الجديد، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات رئيس الوزراء، بتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين والاستفادة من التحول الرقمي الذي يعمل على تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية وتحقيق رضاء المواطنين.

الشبكة الوطنية للطوارئ

اكما زار مقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمجلس مدينة شرم الشيخ، ويعد إضافة قوية للشبكة الموجودة في مركز عمليات ديوان عام المحافظة، وتقدم الشبكة حلولا علمية للأزمات وتنقل الحدث بالصوت والصورة.

وشملت الجولة، تفقد مقر خدمات مصر بمبنى المجلس، وجاري نقل جميع إدارات مجلس مدينة شرم الشيخ إلى المبنى الجديد تباعًا، وفقًا لخطة وبرنامج زمني استعدادًا لافتتاح المبنى رسميًا في القريب العاجل.

يذكر أن مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد صديق للبيئة ومن المباني الذكية في نموذج التصميم والإمكانات المتقدمة على المستوى التقني والتكنولوجي والرقمنة.