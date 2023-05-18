توريد 138 ألفا و923 طن قمح في كفر الشيخ

قال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة كفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، إن استلام الأقماح المحلية خلال الموسم الحالي يجرى من خلال 22 موقعا تابعة للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراعي المصري، وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

توريد 138 ألف و923 طن قمح بلدي

وأكد في بيان صحفي أن إجمالي المورد من محصول القمح منذ بداية فتح مواقع الاستلام وحتى صباح الخميس بلغ 138 ألفا و923 طنا و695 كيلوجراما قمح بلدي، موضحا أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، لمتابعة المواقع خلال موسم التوريد، والمرور عليها، وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها.

وأشار إلى أن هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث شدّد على تنفيذ قرارات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.

إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح

جدير بالذكر، أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح في محافظة كفر الشيخ هذا العام بلغت 214 ألفاً و868 فدانا، منها 350 حقلا إرشاديا على مساحة 350 فدانا.