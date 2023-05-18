مصلحة الضرائب: زيادة شكاوى وبلاغات التهرب الواردة عبر الخط الساخن

أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه منذ إطلاق الخط الساخن 16189، للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي، هناك تزايد مستمر في أعداد الشكاوي الواردة للإبلاغ عن وقائع التهرب، لافتًا إلى أن إطلاق هذا الخط جاء تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية، بتفعيل المنظومة الخاصة بتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين لمصلحة الضرائب حول كافة حالات التهرب الضريبي، موضحًا أنه يجب أن تشمل الشكاوى الواردة عبر الخط الساخن بيانات كافية ووقائع محددة عن موضوع الشكاوى يمكن من خلالها بحث ودراسة الشكوى، كذلك يجب توافر مستندات دالة على وقائع التهرب المنسوبة للمشكو في حقه.

وأشار إلى أن حالات التهرب الضريبي واردة على سبيل الحصر بالقانون، لافتًا إلى أن تمسك المواطن بحقه في الحصول على فاتورة ضريبية بمشترياته من السلع والخدمات يمثل حجر الأساس لضبط المجتمع الضريبي والقضاء على ظاهرة التهرب الضريبي، موضحًا أن تمسك المواطن بالحصول على فاتورة ضريبية يضمن له حقوقه طبقًا لقانون حماية المستهلك، وكذلك ضمانًا لحق الخزانة العامة للدولة.

ملف التهرب الضريبي

وأوضح توفيق أن ملف التهرب الضريبي يأتي على رأس أولويات المصلحة، وأن قطاع مكافحة التهرب الضريبي لن يتهاون عن ملاحقة المتهربين غير الملتزمين بأحكام القانون، لإحكام السيطرة على المجتمع الضريبي، وذلك لمنع التلاعب والتهرب من سداد الضريبة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي.

وأهاب رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالمواطنين الشرفاء الاستمرار في الإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي والتي تساعد في سداد مستحقات الدولة وتحقيق العدالة الضريبية لصالح تنمية الوطن، لافتًا إلى أن المصلحة لن تتوان عن ملاحقة المتهربين، وذلك إرساءً للعدالة الضريبية والمحافظة على الاقتصاد القومي.

البلاغات عن حالات التهرب الضريبي

وأوضح أنه يتم تلقي البلاغات عن حالات التهرب الضريبي على الخط الساخن 16189 خلال أيام العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الرابعة عصرًا، عدا يومي الجمعة والسبت.