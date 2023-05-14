الخط الساخن لمصلحة الضرائب 2023 للإبلاغ عن التهرب الضريبي

أتاحت مصلحة الضرائب المصرية، رقما للخط الساخن، للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي، في إطار تفعيل المنظومة الخاصة بتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين لمصلحة الضرائب حول كافة حالات التهرب الضريبي، بهدف تحقيق العدالة الضريبية.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، الخط الساخن لمصلحة الضرائب 2023.

الخط الساخن لمصلحة الضرائب 2023

وفقا لمصلحة الضرائب، الخط الساخن لمصلحة الضرائب 2023، هو «16189» للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي.

ووفقا لمصلحة الضرائب، سيتم تلقي البلاغات عن حالات التهرب الضريبي على الخط الساخن لمصلحة الضرائب 2023، وهو «16189» خلال أيام العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الرابعة عصرًا.

خدمات مصلحة الضرائب المصرية عبر موقعها الإلكتروني

كما يقوم قطاع مكافحة التهرب الضريبي بتلقي كافة البلاغات الواردة على الخط الساخن والتعامل معها، والتحقق من صحتها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

جدير بالذكر، أن مصلحة الضرائب المصرية تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، منها «الاستعلام عن الممولين بقرارات الإلزام بالفاتورة الإلكترونية، الاستعلام عن الممولين بقرارات الإلزام بالإيصال الإلكتروني، الاستعلام عن بيانات تحويل ملفات ممول إلى مركز كبار ومتوسطي الممولين، الاستعلام عن القائمة السوداء بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، الاستعلام عن المسجلين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.