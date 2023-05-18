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لجنة «الأسرة والتماسك المجتمعي» تناقش قضية «الوصاية» بالحوار الوطني

كتب:

سحر عزازي
11:19 ص | الخميس 18 مايو 2023
جانب من حضور جلسة الحوار المجتمعي

جانب من حضور جلسة الحوار المجتمعي

تنطلق بعد قليل، فعاليات جلسة المحور المجتمعي بالحوار الوطني، بحضور المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق ومقرر للمحور الاجتماعي، والدكتورة نسرين البغدادي، مقرر لجنة الأسرة، والإعلامي يوسف الحسيني، الدكتور أحمد مجاهد، مقررًا مساعدا للجنة «الثقافة والهوية الوطنية» بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني، والكاتب يوسف القعيد وعدد من الشخصيات العامة.

ومن المنتظر أن تناقش، اليوم لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي قضايا مهمة أبرزها: «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»، وبالتوازي معها لجنة الثقافة والهوية الوطنية قضية «الهوية الوطنية».

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