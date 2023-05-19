العثور على جثة شاب داخل منزله في ظروف غامضة بالقاهرة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب داخل منزله في الزاوية الحمراء، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

تكليفات النيابة العامة

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها ومعرفة إذا كانت تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه، كما طلبت النيابة التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط عقار الشاب المتوفى تمهيدا لتفريغها لفحص المترددين على العقار في محاولة لكشف ملابسات وفاته.

العثور على جثة شاب داخل منزله

تلقى مأمور قسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغا بالعثور على جثة شاب داخل غرفة نومه بمنزله الكائن بدائرة قسم الشرطة في ظروف غامضة.

وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين سلامة جميع منافذ الشقة وعدم وجود بعثرة في محتوياتها، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.