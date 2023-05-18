العثور على جثة سيدة في منزلها بالإسماعيلية.. تعيش بمفردها

عثرت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء على جثة سيدة متوفاة داخل منزلها، ونقلتها سيارة الإسعاف إلى ثلاجة مجمع الإسماعيلية الطبي.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإبلاغ الأهالي عن مصرع سيدة داخل منزلها بمنطقة الحلوس، ووجه بانتقال ضباط البحث الجنائي لمكان الحادث.

شبهة جنائية في وفاتها

وبحسب المعاينة الأولية أكدت مصادر أمنية مسؤولة في مديرية أمن الإسماعيلية وجود شبهة جنائية في وفاة السيدة، لوجود تغير في معالم الجسد، وبعثرة لمحتويات شقتها السكنية.

وقالت المصادر الأمنية إن السيدة في الستينيات من العمر، وتعيش معظم أوقاتها بمفردها في الشقة، مشيرة إلى أن الجريمة وقعت بغرض السرقة.

فريق بحث لكشف لغز الجريمة

وكلف اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية بتشكيل فريق بحث برئاسة المقدم محمد جمال رئيس مباحث المركز ومعاونيه النقباء مصطفي العدوي وسيد نصر الله ومنان صلاح ومحمود طارق، معاونو مباحث مركز الإسماعيلية لسرعة ضبط الجاني.

ويعمل ضباط المباحث الجنائية علي تفريغ الكاميرات القريبة من مكان الحادث وتتبع تحركات العناصر المسجلة في المنطقة للوصول إلى مركتب الحادث، فيما قررت جهات التحقيق التحفظ على الجثمان لحين انتهاء التحقيقات.