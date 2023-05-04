القبض على عصابة لتجارة المخدرات في الزاوية الحمراء

ألقت أجهزة الأمن في القاهرة القبض على (شخصين وإحدى السيدات لاثنين منهم معلومات جنائية) حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة الزاوية، وبحوزتهم ( كمية من مخدر الإستروكس وزنت 3,500 كيلوجرام – كمية من مخدر الاستروكس معبئة ومعدة للبيع - 200 قرص من عقار الباركينول المخدر - مبلغ مالي – عدد من الأدوات المستخدمة في تعبئة المواد المخدرة).

ضبط 3 أشخاص بتهمة تجارة المخدرات

وأسفرت الجهود عن ضبط ( 3 أشخاص - لهم معلومات جنائية ) حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة المطرية ، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,500 كيلوجرام – مبلغ مالي) وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

القيمة الإجمالية للمضبوطات

تُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (560,000 جنيه).

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.