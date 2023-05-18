 تعاون مشترك بين «الاستشعار من البعد» و«اليونسكو» في مجالات التنمية المستدامة

استقبل الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء (NARSS)، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفدا من منظمة اليونسكو في القاهرة، برئاسة الدكتورة نوريا سانز المدير الإقليمي لمنظمة اليونسكو بالقاهرة، لبحث أوجه التعاون المشترك، في إطار حرص منظمة اليونسكو للاستفادة من إمكانيات هيئة الاستشعار التكنولوجية، وإتاحة البيانات الدقيقة في أكثر من مجال بالإضافة إلى العديد من التطبيقات العلمية المتطورة.

أبوالمجد: مستعدون لاستخدام الموارد المتاحة من تطبيقات المياه

ومن جانبه، أكد الدكتور إسلام أبوالمجد حرص الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء (NARSS) واستعدادها، لاستخدام الموارد والقدرات المتاحة لديها من تطبيقات المياه، والزراعة، والجيولوجيا، والبيئة، وتطبيقات إنترنت الأشياء «loT»، بالإضافة إلى المحطة المناخية وإمكاناتها في التنبؤ ومتابعة التغيرات المناخية، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر والمنطقة العربية، من خلال فتح آفاق للتعاون العلمي مع منظمة اليونسكو.

وتناول اللقاء بحث آليات تعزيز التعاون المشترك مع مكتب اليونسكو بالقاهرة للعمل بعدة مجالات كالغذاء والتغيرات المناخية، والتركيز على مناطق الواحات والدلتا والمناطق الضحلة بمصر.

التعاون مع اليونسكو وهيئة الاستشعار من البعد

ومن جانبها، عبرت الدكتورة نوريا عن سعادتها بالتعاون المشترك مع هيئة الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، للمساهمة الفعالة في تطوير منصة العلوم المفتوحة باليونسكو، وإتاحة الفرصة أمام تقديم خدمات مشتركة من خلال التعاون ومشاركة الموارد بين بوابة اليونسكو المفتوحة للعلوم والمنصة التي طورتها الهيئة، مع الاهتمام باستخدام قواعد البيانات ودورات التدريب وبناء القدرات واستخدام البيانات الضخمة وتطبيقات إنترنت الأشياء «loT» في العديد من مجالات التنمية من خلال الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية، وتقديم أفضل خدمة لمصر والمنطقة العربية نحو تنمية قوية باستخدام تقنيات جديدة ومُبتكرة.