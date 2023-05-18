بشار الأسد يصل السعودية للمشاركة في القمة العربية لأول مرة منذ 2010

أعلنت وكالة الأنباء السورية «سانا»، وصول الرئيس السوري بشار الأسد إلى السعودية منذ قليل، بعد توجهه صباح اليوم إلى جدة للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

مشاركة الرئيس السوري في الدورة 32 للقمة العربية في جدة

ويشارك الرئيس بشار الأسد في أعمال الدورة الـ 32 التي ستنعقد غداً الجمعة في جدة بعنوان «قمة التجديد والتغيير»، ممثلاً لبلاده بعد عودتها مجددا لأحضان الجامعة العربية، وهي المرة الأولى للمشاركة السورية في قمة عربية منذ عام 2010.

دعوة ملك السعودية لبشار الأسد لحضور قمة جدة في مايو الماضي

وأشارت «سانا» في تقريرها، إلى تلقي الرئيس الأسد في 10 مايو الماضي، دعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، للمشاركة في قمة جدة، فيم نقل السفير نايف السديري سفير السعودية لدى الأردن الدعوة لـ «الأسد».

ورداً على دعوته لحضور قمة جدة، رحَّب الرئيس بشار الأسد بالدعوة وحمل السفير السديري تحياته وشكره لخادم الحرمين على دعوته، وأكد أن انعقاد القمة العربية في السعودية سيعزز العمل العربي المشترك ويدعم تحقيق تطلعات الشعوب العربية.

بدأ توافد وزراء خارجية الدول العربية منذ صباح اليوم إلى جدة لحضور القمة العربية، وكذلك توافد رؤساء وقادة وملوك الدول العربية.