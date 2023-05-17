الجامعة العربية: القمة الـ33 لعام 2024 تستضيفها مملكة البحرين

أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، أن القمة العربية القادمة في دورتها الـ33، ستعقد في عام 2024، تستضيفها مملكة البحرين.

البحرين مستعدة لاستقبال القمة

وقال السفير حسام زكي، في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية الـ32 في جدة، اليوم الأربعاء، إن مملكة البحرين أبدت استعدادها بالفعل لاستضافة القمة القادمة.

‏تسليم القمة بين الجزائر والسعودية

وأضاف أنه يتم التسليم ما بين القمة العربية الـ31 في الجزائر، والقمة العربية الـ32 في جدة بكل سلاسة، وذلك في إطار استمرارية العمل العربي المشترك، وهو أمر إيجابي وطبيعي، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يتم تسليم رئاسة القمة العربية من السعودية إلى القمة العربية القادمة في البحرين عام 2024 بنفس الطريقة.