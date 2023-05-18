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ولي عهد الكويت يترأس وفد بلاده في القمة العربية غدا

كتب:

أ ش أ
12:41 م | الخميس 18 مايو 2023
ولي عهد الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

ولي عهد الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

يتوجه ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والوفد الرسمي المرافق له، غدا الجمعة، إلى المملكة العربية السعودية؛ حيث يترأس وفد بلاده في الدورة العادية الـ32 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في جدة.

ولي عهد الكويت ممثلاً عن أمير الكويت

ويمثل ولي عهد الكويت في الدورة العادية الـ32 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

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