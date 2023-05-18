ولي عهد الكويت يترأس وفد بلاده في القمة العربية غدا

يتوجه ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والوفد الرسمي المرافق له، غدا الجمعة، إلى المملكة العربية السعودية؛ حيث يترأس وفد بلاده في الدورة العادية الـ32 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في جدة.

ولي عهد الكويت ممثلاً عن أمير الكويت

ويمثل ولي عهد الكويت في الدورة العادية الـ32 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.