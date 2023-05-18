الرئيس الفلسطيني يصل إلى جدة للمشاركة في القمة العربية

وصل إلى جدة، اليوم، الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، للمشاركة في قمة جدة العربية.

استقبال الرئيس الفسطيني بمطار الملك عبد العزيز

وكان في استقبال الرئيس الفلسطيني بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.

وتستضيف مدينة جدة السعودية، غدا، أعمال قمة مجلس جامعة الدول العربية في دورتها الـ32، حيث تبحث القمة العربية العديد من الملفات والتطورات السياسية والاقتصادية في المنطقة والعالم، وتطورات الأزمة السودانية، وجهود محاربة الإرهاب ومستجدات القضية الفلسطينية.