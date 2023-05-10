السفير الفلسطيني لـ«الوطن»: نشكر الرئيس السيسي على جهود الوساطة في غزة

توجه السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين لدى القاهرة، باسم الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية بوافر الشكر والامتنان إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادة المصرية، على تدخلهم الفوري لوقف ولجم عدوان الاحتلال الإسرائيلي غير المبرر ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف السفير الفلسطيني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» اليوم الأربعاء، أن «العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بالتزامن مع نابلس وطولكرم وأريحا و بيت لحم والخليل والقدس ومناطق عديدة»، وتابع: «مصر مشكورة على هذا الدور، والقاهرة تلعب دوراً حيوياً ومركزياً في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني، وصمود الشعب الفلسطيني».

وأعلنت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل لها منذ قليل، نقلًا عن مصادر مصرية مطلعة، أن الجهود المصرية نجحت في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل فوري، بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

الجامعة العربية تدين عدوان إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني

في الغضون، أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، بشدة، العدوان والحصار والجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني في القدس وقطاع غزة وجنين ونابلس وأريحا ورام الله، وباقي المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، بما فيها الغارات العدوانية الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة، والتي استهدفت المدنيين والأطفال والنساء في الأحياء السكنية وهم نيام آمنين في منازلهم، حيث راح ضحية هذا العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني عائلات بأكملها، وعشرات من الشهداء والجرحى والمعتقلين.

مصر تطالب بوقف انتهاكات إسرائيل وتوفير الحماية الدولية لشعب فلسطين

وطالب مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير محمد مصطفى عرفي، المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإجبار إسرائيل على وقف الجرائم الإنسانية ضد الفلسطينيين.

جاء ذلك في كلمة السفير محمد مصطفى عرفي، اليوم الأربعاء، أمام الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لمناقشة الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال السفير عرفي، الرئيس الحالي للدورة الحالية 159 لمجلس جامعة الدول العربية، إنَّ المسئولية تقع على عاتق المجتمع الدولي بأكمله لتوفير ما يلزم من الحماية الدولية للفلسطينيين وإجبار إسرائيل على الكف عن هذه الجرائم الإنسانية، مؤكّدًا أنَّ التسبب بأي صورة كانت، عمدًا أو عن غير قصد، في إزهاق أرواح المدنيين، لاسيما الأطفال منهم، تمثل انتهاكًا واضحًا للأعراف الإنسانية وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأضاف أنَّ ذلك، بلا ريب أمر جلل يستدعي الخزي، أن هذه الأحداث المؤلمة لا تدع مجالاً للشك في صحة ما أكدته الدول العربية، وأيده المجتمع الدولي بكل صورة ممكنة، من أنه لا سلام في المنطقة دون إيجاد حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية، باعتبار أن حل الدولتين هو الخيار الوحيد الذي ترتضيه كل الأطراف.

فلسطين تطالب بتوفير الحماية الدولية وإرسال بعثات لحفظ السلام والمراقبة

وطالب مندوب فلسطين الدائم بجامعة الدول العربية، السفير مهند العكلوك، بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإرسال بعثات لحفظ السلام والمراقبة بالأراضي الفلسطينية.

وقال السفير العكلوك، في كلمته اليوم أمام الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين لمناقشة الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، إن جميع الدول مطالبة بتأمين تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة التي تحمي المدنيين تحت الاحتلال وأثناء الحروب وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإرسال بعثات لحفظ السلام وللمراقبة الدولية بالأراضي الفلسطينية.