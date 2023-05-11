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الرئيس الفلسطيني يعزي مصطفى بكري في وفاة شقيقه

كتب:

عمرو حسني
07:23 م | الخميس 11 مايو 2023
الرئيس الفلسطيني أبو مازن

الرئيس الفلسطيني أبو مازن

حرص الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، مساء اليوم الخميس، على تقديم واجب العزاء في وفاة عضو مجلس الشيوخ الراحل، محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، الذي توفى منذ أيام قليلة بعد صراع مع المرض.

تقديم التعازي في وفاة الفقيد

وبحسب صحيفة «الأسبوع» التي كان يعمل محمود بكري، مديرا للتحرير فيها، فإن الرئيس الفلسطيني اتصل بالإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، ليقدم له التعازي الحارة وللعائلة، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

من جابنه، قدم النائب مصطفى بكري الشكر والتقدير للرئيس الفلسطيني محمود عباس على الاتصال والتعزية.

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