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أمين سر التنسيقية: ناقشنا في الحوار الوطني دمج وزارتي السياحة والطيران

كتب:

محمد ايمن
04:09 م | الخميس 18 مايو 2023
النائبة سها سعيد

النائبة سها سعيد

قالت النائبة سها سعيد أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة السياحة بمجلس الشيوخ، إن لجنة السياحة في الحوار الوطني ناقشت دعم الطيران والحث على إنشاء شركات طيران منخفضة التكاليف، إضافة لدمج وزارة السياحة مع الطيران لارتباطهم الوثيق ببعضهما البعض.

التعاون بين الوزرات في الملفات المتقاطعة 

وأوضحت «سعيد» في لقاء لها على هامش جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، المذاعة على قناة «إكسترا لايف»، أن الوزير هو منصب سياسي وليس تخصصي، بينما مساعدو الوزراء هم المتخصصون ويجب التعاون بين الوزرات في الملفات المتقاطعة في دولة تعاني من جهاز تنفيذي قائم في جزر منعزلة.

ضم ملفات الوزارات تحت مظلة واحدة يؤدي لتوفير الجهد والوقت

وأشارت أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن ضم ملفات الوزارات تحت مظلة واحدة يؤدي لتوفير الجهد والوقت والوصول للنتائج المطلوبة في أفضل وقت ممكن.

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