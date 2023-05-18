قرارات مجلس الوزراء.. أبرزها منح رخص ذهبية لزيادة الاستثمار

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على 13 قرار جديد، وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية أبرز قرارات مجلس الوزراء.

قرارات مجلس الوزراء.. مبادرة تغير المناخ

وجاءت من بين قرارات مجلس الوزراء، القرار الذي ينص على توقيع اتفاقية منحة مساعدة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، المتعلقة بمبادرة تغير المناخ، والموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، في سبتمبر 2022.

وتنص الاتفاقية على تعزيز أنظمه الحكومة في خفض الانبعاثات وبناء المرونة في مواجهة آثار تغير المناخ، إلى جانب دعمها في تنويع عروض السياحة الطبيعية وتعزيز مبادرات الحفاظ والتنمية المجتمعية في منطقة جنوب البحر الأحمر، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا الخضراء ودعم أنظمة الرصد والإنذار المبكر.

إقامة مشروعات تنموية ضمن قرارات مجلس الوزراء

ونصت قرارات مجلس الوزراء، على تخصيص مساحة نحو 1550.72 فدان من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية الساحل الشمالي الغربي، لصالح محافظة مطروح، ويتم استخدامها في إقامة مشروعات تنموية.

كما نصت قرارات مجلس الوزراء، على منح الرخصة الذهبية لشركة البحر الأحمر لطاقة الرياح، ويهدف هذا القرار لتصميم وإنشاء وإدارة وصيانة محطات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح وبيعها، بما يدعم توجه الدولة نحو التوسع في مصادر الطاقة المتجددة للحد من الآثار البيئية وخفض الانبعاثات الحرارية.

مشروعان بمساحة قدرها 3 فدنة

كما تمت الموافقة على مشروعين بمحافظتي الأقصر وكفر الشيخ، بإجمالي مساحة قدرها 3 أفدنة لتنفيذ العديد من المشروعات ذات النفع العام، ومن ضمنها مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وجاء قرار بحل مشكلات المستثمرين، بما يسهم في دفع عدد من المشروعات، وتذليل التحديات التي واجهتها، من بين قرارات مجلس الوزراء.