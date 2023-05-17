مدبولي: نقل تبعية الجهات التنظيمية من الوزارات إلى مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك رؤية تعمل عليها القيادة السياسية لدراسة الجهات والكيانات في الدولة المسؤولة عن مراقبة وتنظيم أداء الخدمات والمرافق وأن تكون مستقلة عن الوزارات التي تقدم الخدمات، «لما يكون فيه جهاز تنظيمي لمرفق ما وفيه وزارة بتقدم الخدمة فالمفروض والطبيعي إن هذا الجهاز يكون تبعيته مختلفة عن الوزارة، وهندرس حالات كل الجهات دي علشان ناخد إجراءات طبقا للظروف».

مدبولي: حتى تكون الوزارة كيانا مستقلا والجهات التنظيمية كيان آخر

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنه سيجري نقل تبعية الجهات التنظيمية لمجلس الوزراء حتى تكون الوزارة كيانا مستقال والجهات التنظيمية كيانا آخر، كما طلبنا من القطاع الخاص أن يكون هناك مساواة في المعاملة، وسيتم التعديل بحيث يكون الكل متساويا في القطاع الخاص كباقي كيانات الدولة على أن تُعامل نفس المعاملة.

قانون بإنشاء وحدة تتبع مجلس الوزراء لجمع بيانات الشركات المطروحة

وتابع: «في إطار تفعيل برنامج الطروحات وبيع أصول الدولة وجدنا مشكلة أن هناك كيانات كثيرة مملوكة للدولة بواقع 12 جهة، وعلشان نقدر نطرحها ونحطها في برنامج الطروحات فمحتاجة سلسلة من الإجراءات الروتينية والبيروقراطية اللي بتاخد أمد زمني بعيد، ووجدنا تصور إنه يطلع قانون بإنشاء وحدة تتبع مجلس الوزراء بتجمع بيانات تلك الشركات وتاخد القرار الملزم اللي يتم دمجه أو تصفيته أو بيع نصيب الدولة فيه بحيث يكون القرار ملزم، وده مشروع قانون هنتقدم بيه علشان يبقي الموضوع أسرع بكثير في المرحلة الجاية».