مجلس الوزراء: إنشاء أول صندوق للاستثمار في الذهب بآلية واضحة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية قررا إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب حتى يكون نافذة للمصريين للاستفادة من أسعار الذهب، «اللي عايز يستثمر ويستفيد بالذهب ويحط فلوسه فيه، حطينا آلية واضحة في هذا الموضوع وهيبدأ تفعيلها خلال المرحلة المقبلة».

مدبولي: وجدنا 4 مشكلات تواجه المستثمرين الجدد

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، والمذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن مجلس الوزراء تتبع مسار أي مستثمر حال نيته دخول مصر وإنشائه لمشروعه، فوجدنا 4 نقاط كمشكلات، أولها تأسيس الشركات وتخصيص الأرض وتصريح مزاولة النشاط ثم عمل المشروع.

22 قرارا جديدا تتحقق بلائحة تنفيذية تخص قانون الاستثمار

وتابع: «حطينا 22 قرار وهي دي القرارات الجديدة اللي وجه الرئيس بوضع برنامج زمني ويكون معروف الجهة المسؤولة عن تنفيذها، وبعد تلك المدة نتأكد إنها اتنفذت بلائحة تنفيذية تخص قانون الاستثمار، وسيساهم ذلك في إنشاء المناطق الحرة الخاصة، وأن يكون المستثمر الأجنبي قادرا على التعامل مع البنوك خلال فترة تنفيذ الشركة».