وكيل «سياحة الشيوخ»: الحوار الوطني حقق نجاحا سياسيا وعرض أفكارا قابلة للتنفيذ

قالت النائبة سها سعيد أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة السياحة بمجلس الشيوخ، إن الحوار الوطني حقق نجاحًا سياسيًا لأنه عرض أيدلوجيات ومرجعيات مختلفة، إضافة لاستعراض نقد لأداء وزارة السياحة وبعض سياسيات الدولة في ملف السياسة، لافتة إلى أن الحوار عرض بعض الأفكار الحقيقية القابلة للتنفيذ والتطبيق وليس مجرد شعارات رنانة دون آلية تنفيذ.

السياحة البيئية وسياحة الأفراد

وأوضحت «سعيد» في لقاء لها على هامش جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، المذاعة على قناة «إكسترا لايف»، أن النائبة هيام فاروق عضو التنسيقية، عرضت رؤيتها الشخصية وتناولت خلالها السياحة البيئية وسياحة الأفراد.

وأشارت أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن المشكلات تواجه بشكل عام مرحلة التنظير من قبل البعض، وحين نضعهم محل المسؤولية لا نجد أي أداء منهم أو قيمة مضافة، كما تنتقل المشكلات لمسار واضعي السياسات ومسار الجهات التنفيذية وهنا تحدث مشكلة في الوصول وحل المشكلات.