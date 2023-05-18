أمين سر التنسيقية: مشروع تطبيق إلكتروني يعزز فرص السياحة الفردية للأجانب

قالت النائبة سها سعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة السياحة بمجلس الشيوخ، إن لجنة السياحة في الحوار الوطني، توصلت لعدة أفكار وتطبيقات بينها تطبيق إلكتروني صديق للسائح، يعزز من فرص سياحة الأفراد وألا تقتصر الرحلات على المجموعات أو الشركات السياحية.

السياحة البيئية

وأوضحت «سعيد» في لقائها على هامش جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، المذاع على فضائية «اكسترا لايف»، أن الجلسة ناقشت أيضا علاقة السياحة بالتنمية المستدامة، وخاصة السياحة البيئية، بالإضافة للتوسع في رفع المستوى الاقتصادي لمختلف الفئات المتعلقة بالسياحة.

صناعة تصديرية

وأشارت أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أن الجلسات أيضا تناولت السياحة كصناعة تصديرية دون التعامل مع القطاع من زاوية خدمية، لافتة إلى أن ذلك سيؤدي إلى تحول في ملف السياحة.