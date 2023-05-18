رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

أمين سر التنسيقية: مشروع تطبيق إلكتروني يعزز فرص السياحة الفردية للأجانب

كتب:

محمد ايمن
03:34 م | الخميس 18 مايو 2023
النائبة سها سعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

النائبة سها سعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

قالت النائبة سها سعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة السياحة بمجلس الشيوخ، إن لجنة السياحة في الحوار الوطني، توصلت لعدة أفكار وتطبيقات بينها تطبيق إلكتروني صديق للسائح، يعزز من فرص سياحة الأفراد وألا تقتصر الرحلات على المجموعات أو الشركات السياحية.

السياحة البيئية

وأوضحت «سعيد» في لقائها على هامش جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، المذاع على فضائية «اكسترا لايف»، أن الجلسة ناقشت أيضا علاقة السياحة بالتنمية المستدامة، وخاصة السياحة البيئية، بالإضافة للتوسع في رفع المستوى الاقتصادي لمختلف الفئات المتعلقة بالسياحة.  

صناعة تصديرية

وأشارت أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أن الجلسات أيضا تناولت السياحة كصناعة تصديرية دون التعامل مع القطاع من زاوية خدمية، لافتة إلى أن ذلك سيؤدي إلى تحول في ملف السياحة.  

اقرأ المزيد:

مقترحات «التنسيقية» للحوار الوطني لتحفيز الاستثمار السياحي: تقنين أوضاع الشركات الصغيرة والناشئة.. وإنشاء منصة لها تطبيق إلكتروني

عضو بـ«التنسيقية» خلال جلسات الحوار الوطني: جئنا نبتغي مصلحة الوطن

نواب «التنسيقية» يطالبون بإنشاء مجلس أعلى واستراتيجية وطنية للعدالة

عضو التنسيقية بالحوار الوطني: ضرورة مشاركة القطاع الخاص في برامج الحماية الاجتماعية

عضو التنسيقية بالحوار الوطني يقترح إنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية
بقلم محمد ايمن