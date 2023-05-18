محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ تستقبل 3 مؤتمرات عالمية بداية من الأسبوع المقبل

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن مدينة شرم الشيخ تستعد لاستضافة ثلاث مؤتمرات عالمية أولها اجتماعات بنك التنمية الأفريقي المقرر انطلاقه الأسبوع المقبل.

وتفقد المحافظ خلال زيارته محيط قاعة المؤتمرات التي تعقد فيها المؤتمرات، ومحيط أماكن الإقامة للوفود، وأيقونة السلام التي تعتبر مزارا أساسيا لوفود المؤتمرات وكافة الزوار.

رفع الأعلام

قال محافظ جنوب سيناء، إنه اطمئن إلى جاهزية المدينة التي أتمت استعداداتها النهائية حيث جرى رفع الأعلام بمختلف الميادين والطرق، واستمرار أعمال الصيانة و الزراعات وأحواض الزهور، وأعمال التجميل والتخطيط بجميع طرق المدينة.

شدد المحافظ خلال التفقد على تكثيف أعمال النظافة على مدار اليوم لتظهر شرم الشيخ كعادتها دائما في ثوب من السحر والجمال وتحظى بإشادة الوفود الدولية.

مؤتمرات دولية.

أوضح اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء إنه مدينة شرم الشيخ تستعد لإستضافة عدة مؤتمرات دولية هامة منها الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية، والتي ستُعقد في مدينة شرم الشيخ من 22 إلى 26 مايو الجاري.

بحضور وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية الذين يمثلون 81 دولة عضو، سيشمل الحضور رؤساء الدول وممثلي وكالات التنمية الثنائية والمتعددة الأطراف، والأكاديميين البارزين والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، والقطاع الخاص.

وتابع أن المدينة سوف تستضيف الاجتماع الإقليمي الأول لبنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية لدعم الفئات الأولي بالرعاية الاجتماعية والذي سيعقد في شرم الشيخ في الفترة من 23 الي 24 مايو الجاري بحضور وزراء الشئون الإجتماعية العرب ووفود من جميع الدول العربية وممثلي مؤسسات دولية.

تستضيف مدينة السلام يونيو القادم المؤتمر العالمي لمنظمي الاتصالات في الفترة من 6 الي 9 يونيو من العام الجاري، بمشاركة عدد من رؤساء أجهزة وهيئات تنظيم الاتصالات من مختلف دول العالم، وعدد كبير من الخبراء المتخصصين من أكثر من 70 دولة، ومجموعة من أبرز صانعي القرارات في هذا المجال، بالإضافة إلى ممثلي الشركات المحلية والعالمية، لتبادل آرائهم وخبراتهم بشأن القضايا والمستجدات التنظيمية الخاصة بقطاع الاتصالات العالمي ودراسة أفضل الممارسات التنظيمية المطبقة على المستوى الدولي.