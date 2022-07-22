هجمات على مناطق نيجيرية.. و«الإفريقي للتنمية» يدعم بناء الأمن الغذائي الصومالي

شهدت عددا من الدول الإفريقية خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث بينها أمنيا، ما شهدته نيجيريا من هجمات مسلحة شنتها عصابة إجرامية شمال غربي البلاد، ما أسفر عن مقتل 17 شخصا، فيما وافق «البنك الإفريقي للتنمية» على منحة بـ 5.4 مليون دولار أمريكي لدعم بناء الأمن الغذائي في الصومال.

ولقي 17 شخصا مصرعهم بينهم 5 شرطيين، في هجمات مسلحة شنتها عصابة إجرامية في مقاطعة «كاتسينا» الواقعة شمال غربي نيجيريا، وقال المتحدث باسم الشرطة جامبو عيسى، إن مجموعة تضم حوالى 300 من قطاع الطرق هاجموا على متن دراجات نارية مساء أمس الأول الأربعاء مركزا للشرطة قرب قرية جاتاكاوا بمنطقة كانكارا، ما أسفر عن مقتل 5 شرطيين.

غابات شمال غربي نيجيريا تمتلئ بعصابات إجرامية

من جانبه، قال مسؤول محلي يدعى، موسى أدو، إن 9 أشخاص على الأقل قتلوا، في هجمات منفصلة شنها أفراد من العصابة نفسها، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين على 4 قرى في مقاطعة فاسكاري.

وتمتلئ غابات شمال غربي نيجيريا ووسطها بعصابات إجرامية يطلق السكان المحليون على أفرادها اسم «قطاع الطرق»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وتدرس الحكومة النيجيرية حظر استخدام الدراجات النارية في جميع أنحاء البلاد في إطار الجهود المبذولة للحد من أنشطة الإرهابيين.

بدوره، وقع «البنك الدولي» و«برنامج الغذاء العالمي»، بالعاصمة السودانية «الخرطوم»، اتفاقية بقيمة 100 مليون دولار لتقديم مساعدات مباشرة للسودانيين تخفيفا للضغوط الاقتصادية المتزايدة، وأشارا في بيان مشترك، إلى أن الأولوية ستعطي للنساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة.

وتهدف الاتفاقية، إلى توفير التحويلات النقدية والغذاء لأكثر من مليوني مستفيد يعانون من انعدام الأمن الغذائي في 11 ولاية سودانية.

«الإفريقي للتنمية»: الجفاف وحرب أوكرانيا أسفرا عن تعميق انعدام الأمن الغذائي الصومالي

كما وافق «البنك الإفريقي للتنمية» من خلال «صندوق التنمية الأفريقي» على منحة قدرها 5.4 مليون دولار أمريكي لدعم بناء الأمن الغذائي في الصومال، وأشارت المديرة العامة لمنطقة شرق إفريقيا بالبنك، نينا نوابوفو، في بيان، إلى أن تأثير الجفاف المطول والحرب «الروسية الأوكرانية»، أسفرا عن تعميق انعدام الأمن الغذائي في البلاد.

أوضحت نوابوفو، أنه جرى نشر بذورا عالية الجودة معتمدة من أصناف الأعلاف المتكيفة مع المناخ وتمكن من إنشاء بنوك الأعلاف في الولايات الإقليمية الصومالية الست، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.