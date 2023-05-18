محافظ بورسعيد يتلقى العزاء في وفاة عبد الوهاب قوطة نقيب الصيادلة

تلقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، العزاء في وفاة الدكتور عبد الوهاب قوطة نقيب صيادلة بورسعيد، الذي وافته المنية اليوم، بحضور أسرة الراحل وفد كبير من الأطباء والصيادلة وأبناء محافظة بورسعيد.

رائد مهنة الصيدلة

وأكد محافظ بورسعيد أن نقيب صيادلة بورسعيد كان رائد من رواد مهنة الصيدلة، و كان رمزا للعطاء والتفاني والإخلاص في عمله من الطراز الأول، وكان له بصمات واضحة خلال فترة توليه منصب نقيب الصيادلة، وكان يتمتع بسيرة طيبة وحب كبير من زملائه في العمل و دعا محافظ بورسعيد للراحل بأن يدخله الله فسيح جناته، و أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

المحافظ يعزي أسرة نقيب صيادلة بورسعيد

كما قدم محافظ بورسعيد واجب العزاء لأسرة الدكتور عبد الوهاب قوطة نقيب صيادلة بورسعيد، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، وأن ينعم على أسرته بالصبر والسلوان.

وكان محافظ بورسعيد قد نعى ببالغ الحزن والأسى وفاة الدكتور عبد الوهاب قوطة نقيب صيادلة بورسعيد، مشيرا أننا فقدنا رجلا مخلصا محبا لوطنه وعمله، وكان رمزا للصدق والنزاهة والتعاون والمحبة، وإنا لله وإنا إليه راجعون