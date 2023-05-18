تفاصيل مهرجان الحمام الزاجل بالوجه البحري.. يشارك به 140 متسابقا

نظم الاتحاد المصري للحمام الزاجل، مهرجان سباق الحمام الزاجل بمحافظات الغربية والمنوفية والإسكندرية والشرقية والبحيرة، تحت إشراف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وبلغ عدد المشاركين في السباق هذا العام، 140 متسابقًا يمثلون نحو 5 محافظات، وعدد الحمام 4 آلاف.

وقال أحمد خليفة، رئيس الاتحاد المصري للحمام الزاجل، لـ«الوطن»، إنّ مهرجان الحمام الزاجل الذي انطلق بمدينة كفر الزيات اليوم، عبارة عن منطقة تجميع الحمام الزاجل من عدد من المحافظات، ويُوقع الكشف الطبي البيطري على المُشارك، وتسجيل الحمام ونقله داخل الأقفاص إلى منطقة الانطلاق في السلوم بمحافظة مرسى مطروح.

الفحص البيطري للحمام المشارك

وقال الدكتور هيثم شربان، مدير إدارة الدواجن بالإدارة البيطرية بكفر الزيات، لـ«الوطن»، إنه جرى فحص الحمام المشارك في السباق وتجهيزه، واتخذت مديرية الطب البيطرى بالغربية، استعدادتها لفحص الحمام المشارك في السباق، عن طريق لجان من الطب البيطري مخصصة لذلك.

موضحًا أنه جرى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية، وتوقيع الكشف الطبي على الحمام المشارك في المسابقة، والتأكد من خلوه من أي أمراض بيطرية، وذلك في إطار الحفاظ على الثروة الداجنة بالمحافظة وعلى مستوى الدولة بأكملها، وجرى التأكد من فحص الحمام وتطهير الأقفاص وسيارات النقل، وكذا مركز شباب كفر الزيات أكثر من مرة.

المحافظات المشاركة في سباق الحمام الزاجل

وأشار محمد حرفوش، مسؤول تنظيم مسابقات الحمام بالوجه البحري، لـ«الوطن»، أنّ مهرجان الحمام الزاجل بالغربية، يضم 5 محافظات من الوجه البحري، في مقدمها الغربية والمنوفية والإسكندرية والشرقية والبحيرة، وأنّ جميع المتسابقين جاءوا برفقة الحمام الزاجل من تلك المحافظات، وبعد الفحص البيطري وأعمال التسجيل يُنقل الحمام داخل أقفاص بلاستيكية إلى محطة الانطلاق في مدينة السلوم بمحافظة مرسى مطروح، وإطلاق سراحه بإجمالي 4 آلاف حمامة، متجهًا إلى مكان إقامته بمحافظته، وجرى تحديد تلك المسافة التي يقطعها الحمام عن طريق GBS.

وقال عادل صلاح الدين، أحد الأعضاء المشاركين في المسابقة، لـ«الوطن»، إنه قرر المشاركة في مهرجان الحمام الزاجل بالوجه البحري، بعد توقف نحو عامين بسبب جائحة كورونا.

تكريم الفائزين في المسابقة

وأشار إلى حصول الفائزين في هذه السباقات على كؤوس وميداليات وشهادات تقدير، وأنّ الحمام المستخدم في المسابقات له أصول وأنساب، ويستطيع الطيران لتلك المسافات الكبيرة وهو غالي الثمن، وأنّ الوقت الذي يقطعه من محطة الانطلاق من مدينة السلوم حتى محطة الوصول بمحافظته، تقدر بنحو 6 ساعات.