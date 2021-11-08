مدحت شلبي عن «زغلول معلول» في مباراة القمة: أقصد به الحمام الزاجل

يثير المعلق الرياضي مدحت شلبي، الجدل دائما بتعليقاته لا سيما في مباريات القمة بين فريقي الأهلي والزمالك، وكان آخرها قوله «معلول حط الزغلول»، حينما أحرز لاعب الأهلي علي معلول هدفا في مرمى الزمالك الجمعة الماضية، لكن شلبي برر التوصيف بأنه يقصد به «الحمام الزاجل» بحسب تعبيره.

مدحت شلبي في مرمى نقابة الإعلاميين

ومن المقرر أن يخضع مدحت شلبي للتحقيق أمام نقابة الإعلاميين خلال أيام قليلة، بعدما قرر مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة، استدعاء المعلق للتحقيق معه «بشأن المنسوب إليه من تجاوزات خلال التعليق على مباراة الزمالك والأهلي في الأسبوع الثالث للدوري الممتاز، وبعد تفريغ التعليق على المباراة من قبل المرصد الإعلامي التابع للنقابة، وما قدم من شكاوى ضده في هذا الصدد» بحسب تعبير القرار، وكشفت مصادر مسؤولة بالنقابة عن أن تقرير لجنة الرصد جاء في 20 صفحة تضمنت العبارات والجمل التي قالها شلبي خلال لقاء القمة الأخيرة.

ومن بين الجمل والعبارات التي قالها مدحت شلبي، خلال سير مباراة الأهلي والزمالك وأثارت جدلاً، تعليقه «معلول حط الزغلول»، و«كل الطرق تؤدي لأبو جبل»، و«كعب افترا.. كعب متحني»، وهي «الإيفيهات» التي أغضبت الجماهير البيضاء.

مدحت شلبي يوضح معنى الزغلول

وقال مدحت شلبي في تصريحات تليفزيونية، إن هذا التعبير قاله في مباراة سابقة منذ عدة أشهر عندما قام علي معلول بعمل أسيست للاعب عمرو السولية، وقال حينها «معلول حط الزغلول» موضحا أنه تعبير قديم وليس جديدا.

وواصل مدحت شلبي توضيحه لتعبير «معلول حط الزغلول» قائلا: «زمان وأنا صغير كنا بنلعب في الشارع وكان بيلعب معانا واحد بيربى حمام زاجل غالي أوي ولما كان حد فينا يجيب جول كنا نقوله خد الزغلول».

تعليق مدحت شلبي على مباراة الأهلي والزمالك

وقد يتسبب تعليق مدحت شلبي على مباراة الأهلي والزمالك في وقفه للمرة الخامسة، بعد أن سبق وقفه 4 مرات من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين ومجموعة قنوات «أون تايم سبورتس»، جاءت الواقعة الأولى في عام 2018، حينما قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقف برنامج «مساء بيراميدز» الذي يقدمه مدحت شلبي على قناة «بيراميدز» لمدة أسبوعين وإحالته للتحقيق في نقابة الإعلاميين.

هدف في «الشباك العذراء» يوقف مدحت شلبي

وكانت الواقعة الثانية لإيقاف مدحت شلبي في شهر أبريل من عام 2019، عندما أوصت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي حينها، بوقف المعلق مدحت شلبي عن التعليق على المباريات حتى نهاية الموسم، بسبب ما قاله شلبي: «هدف في الشباك العذراء، ولا خلي العذراء دي ليوم الخميس»، في إشارة منه إلى يوم زفاف علي جبر.

وجاء ثالث إيقاف بسبب تعليق مدحت شلبي على مباراة الأهلي والزمالك، بحسب تقرير المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في تغطية أحداث مباراة القمة رقم 120، التي تعود إلى أغسطس 2020، وأكد المجلس في تقريره حينها أنه رصد مخالفات على لسان المعلق مدحت شلبي، تمثلت في تهكم وسخرية المعلق على سقوط حارس مرمى الزمالك بعد إحراز فريق الزمالك للهدف الثالث، وقال شلبي: «عندنا عادات عربية غريبة، أول لما فرقتنا تكسب حارس المرمى يقول آه يا رجلي آه يا رأسي، قال يعنى بيهّبط الفرقة الثانية.. فيلم عربي هابط من أفلام الأبيض والأسود».

إيقاف مدحت شلبي بسبب «التفويت»

وكانت الواقعة الرابعة التي تسببت في أزمة لمدحت شلبي حديثه عن التفويت، وهو ما تعاملت معه مجموعة قنوات «أون تايم سبورتس»، سريعا بإيقاف ظهور الإعلامي مدحت شلبي، وقال مدحت شلبي عبر فيديو على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك»: «لم أوجه كلامي إلى جماهير الأهلي أو الزمالك أو أي نادٍ، لكنني أوجه حديثي لكل منصة إعلامية تتحدث في قضية التفويت»، وجاء بيان المجموعة مؤكدًا أن قرارها جاء انطلاقا من السعي الدائم لتقديم إعلام رياضي هادف وترسيخا لمبدأ احترام كل أطياف جماهير كرة القدم المصرية، لذلك قررت وقف ظهور مدحت شلبي حتى نهاية الموسم.