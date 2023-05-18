نائب محافظ الوادي الجديد تشارك بالاجتماع التمهيدي لمبادرة «القرية الخضراء» 

شاركت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، بالاجتماع التمهيدي لمبادرة «القرية الخضراء» التي تطلقها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندسة سارة البطوطي رئيس مجلس إدارة شركة econsult، وعدد من نواب المحافظين، والدكتور نبيل حنفي رئيس مركز الفرافرة، و أشرف الأنوار مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة و الدكتورة نجلاء عبد الرحمن مدير الإدارة العامة لمركز المعلومات بالمحافظة.

تأهيل القرى المصرية لتتوافق مع أحدث معايير البيئة العالمية

و أوضحت نائب محافظ الوادي الجديد، أن المبادرة تهدف إلى تأهيل عدد من القرى المصرية لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية والحصول على شهادة «ترشيد للمجتمعات الرشيدة»، والمشاركة بفعاليات قمة المناخ Cop28 بدولة الإمارات، من خلال استيفاء مجموعة المعايير المتعلقة باستخدام الطاقة والمياه والموارد المتاحة، مشيرةً إلى أن المحافظة حققت إنجازات ملموسة في تطوير الخدمات المقدمة بالقرى، وحصد مراكز متقدمة بالدورات المختلفة لمسابقة مصر للتميز الحكومي.

ترشيح القري المؤهلة للمشاركة في المبادرة

ووجهت، نائب محافظ الوادي الجديد، بحصر وترشيح مجموعة من القرى المؤهلة للمشاركة بالمبادرة وفقًا للاشتراطات والمعايير المطلوبة.