«القرية الزراعية المستدامة» بالوادي الجديد تحصد المركز الثاني في مبادرة المشروعات الخضراء

حصلت مبادرة شركة «إنجازات مصر» بمشروع «القرية الزراعية المستدامة Save» من محافظة الوادي الجديد، على المركز الثاني على مستوى الجمهورية، ضمن 18 مشروعا في المؤتمر الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، في فئة المشروعات المتوسطة، وذلك للتأهيل المؤتمر cop27 بشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

سعداء بإختيار المبادرة لحضور مؤتمر المناخ

وقال المهندس محمد عبد العزيز الدمرداش، صاحب فكرة المبادرة، واحد مؤسسي شركة إنجازات مصر، في تصريحات لـ«الوطن»، نحن سعداء جدا باختيار الشركة، وحصولها على المركز الثاني ضمن أفضل 18 مشروعا على مستوى الجمهورية، وتأهيل المشروع للمشاركة في مؤتمر cop27 بمدينة شرم الشيخ.

المبادرات رسمت خريطة مستقبل مصر الأخضر

وأضاف صاحب فكرة المبادرة، أن الأجواء في المؤتمر كانت رائعة، وكان هناك دعم كبير من محافظ الوادي الجديد اللواء الدكتور محمد الزملوط، وحنان مجدي نائب المحافظ، وعدد كبير من التنفيذيين، الذين أتوجه لهم بالشكر، الذي دام هذا الدعم على مدار عامين ونصف بالمحافظة.

وأشار إلى أن العائد الخاص بالمبادرة، أكبر بكثير من أن المشاركة فازت في مؤتمر الاستعداد لمؤتمر المناخ، إذ أن هناك دعم كبير من المواطنين والشباب والمرأة، وكل الشركات التي فازت أو لم تفوز، كانت هناك أفكار بالفعل مميزة للغاية، ورسمت بالفعل خريطة للاستثمار في الأخضر في مصر خلال السنوات المقبلة.