إردوغان يزور مناطق زلزال «كهرمان مرعش» نهاية الأسبوع ضمن جولة انتخابية

يعتزم الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، زيارة الولايات المنكوبة جراء زلزال «كهرمان مرعش»، نهاية الأسبوع الجاري، لمتابعة حملته الانتخابية، بعدما أظهرت نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية عدم تحقيق النتائج المرجوة في الولايات الجنوبية.

انطلاق حملات الدعاية لجولة الإعادة بين مرشحي الرئاسة

وقال عمر أحمد، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، من أنقرة، إن مرشحي الرئاسة يواصلان حملات الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة، مشيراً إلى أن الرئيس المنتهية ولايته، يعتمد في حملته الانتخابية، على حصول تحالفه على أكثر من نصف مقاعد البرلمان التركي.

وأضاف «أحمد» في رسالة على الهواء، أن إردوغان سيزور الولايات الجنوبية المنكوبة نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة يوم 6 فبراير الماضي، من أجل مواصلة حملة دعايته الانتخابية لجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية.

أوغلو ينفي اتهامات بالاتفاق مع «منظمات إرهابية»

وأوضح أن المرشح الرئاسي عن تيار المعارضة، كمال كيلتشدار أوغلو، كشف في تصريحات صحفية مؤخراً، رفضه التام لاتهامات حزب التنمية والعدالة بجلوسه واتفاقه مع منظمات إرهابية، وقال إن الشعب التركي تعرض لحملة إعلامية مناهضة للمعارضة التركية، وأكد «أوغلو» أنه لم يتفق أو يجلس مع أي منظمة إرهابية.

وتُمثل نتائج الانتخابات العامة في تركيا، التي جرت في 14 مايو 2023، نقطة تحول للسياسة الداخلية التركية، سواءً على المستوى الداخلي أو الخارجي؛ إذ أظهر الأتراك من خلال تصويتهم ضد الرئيس الحالي، رجب طيب إردوغان، وحزب العدالة والتنمية، حالة عدم الرضا عن السياسات المُتبعة خلال الفترة السابقة، مثل اتجاهات السياسة الخارجية، والممارسات السياسية، والمعالجات الاقتصادية، وتعديل الدستور لتغيير نظام الحكم ليصبح رئاسيًا.

وبرز من خلال تحليل خريطة التصويت للمناطق التركية، اعتمادًا على النتائج التي أعلنها أحمد ينر، رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية، تنافسية عالية بين الأحزاب، والتحالفات الانتخابية المختلفة، سواءً للفوز برئاسة الجمهورية من الجولة الأولى، أو الحصول على أغلبية البرلمان.

ووفقًا للنتائج النهائية، التي أعلنت عنها اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، سيتجه كل من كمال أوغلو وإردوغان إلى جولة إعادة، عقب حصول الرئيس الحالي على 49.51%، يسنما حصل أقرب منافسيه على 44.8% من مجموع الأصوات بالانتخابات الرئاسية.