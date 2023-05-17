الأرض تهتز.. هزات أرضية تضرب عدة دول حول العالم أهمها زلزال العقبة

شهدت عدد من الدول حول العالم خلال الساعات الـ24 الماضية، زلازل وهزات أرضية تراوحت قوتها ما بين 0.6 و5 درجات على مقياس ريختر، كان آخرها، هزة أرضية بقوة 4.3 ريختر، ضرب خليج العقبة شمال شرق شرم الشيخ.

وأظهرت بيانات مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع عدة هزات في منطقة البحر المتوسط، كما سجَّل الزلازل الأوروبي المتوسطي، هزات في مناطق أخرى من العالم من بينها الولايات المتحدة الأمريكية.

زلزال خليج العقبة

ضربت هزة أرضية بقوة 4.3 ريختر، أمس الثلاثاء، خليج العقبة شمال شرق شرم الشيخ.

ووقعت بؤرة الهزة الأرضية، وفقا لبيانات الشبكة المصرية القومية وقع على بعد 111 كيلومتر شمال شرم الشيخ.

تركيا:

ضربت هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر شرق تركيا على عمق 5 كيلومترات، وقال مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن البؤة وقعت على مسافة 31 كيلومتر جنوب ملطية.

عمق زلزال إسبانيا 2 كيلومترات

إسبانيا:

ضربت البلاد، هزة أرضية ضعيفة بقوة 1.7 درجة على مقياس ريختر،على عمق 2 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة هزة ارضية ضربت إسبانيا على مسافة 16 كيلومتر بين الغرب والجنوب الغربي من غرناطة جنوب البلاد.

سويسرا:

ضربت هزة أرضية ضعيفة بقوة 0.6 ريختر، سويسرا على عمق 2 كيلومترات، فيما وقعت بؤرة الهزة، ووفقا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقعت البؤرة على مسافة 62 كيلومتر شرق لوزان

هزة أرضية بقوة 4.7 ريختر شمال المحيط الأطلسي

شمال المحيط الأطلسي:

ضربت هزة أرضية بقوة 4.7 ريختر المنطقة، على مسافة 10 كيلومترات، وعلى مسافة 1192 كيلومتر شمال شرق باراماريبو عاصمة سورينام شمال أمريكا الجنوبية.

المكسيك:

ضربت هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ولاية سان لويس بوتوسي الواقعة شمال وسط البلاد، على عمق كيلومتر 10 كيلومترات.

وقال مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة الهزة وقعت على مسافة 120 كيلومتر جنوب غرب مدينة سيوداد فيكتوريا.

إيران:

ضربت هزة أرضية بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر شمال غرب البلاد، على عمق كيلومتر 2 مترات تحت سطح الأرض، فيما أشار الزلازل الأوروبي المتوسطي، إلى وقوع بؤرة الهزة على مسافة 91 كيلومتر شما مدينة أرومية شمال غرب البلاد

كما وقعت بؤرة الهزة الأرضية على مسافة 23 كيلومتر جنوب شرقي مدينة خوي بمحافظة غرب آذربيجان.

هزة أرضية تضرب شمال كاليفورنيا.. عمقها 1 كيلومترات

الولايات المتحدة الأمريكية:

ضربت هزة أرضية بقوة 2.2 ريختر شمال كاليفورنيا بعمق 1 كيلومترات، وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن البؤرة وقعت على مسافة 83 كيلومتر شمال شرق مدية تشيكو.